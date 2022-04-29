Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Основные инструменты новейшего космического телескопа «Джеймс Уэбб» успешно откалиброваны. Об этом сообщает НАСА.

Телескоп Джеймс Уэбб NASA

Американское аэрокосмическое агентство опубликовало серию изображений, полученных телескопом. Отмечается, что все снимки чёткие и хорошо сфокусированные, что говорит о качестве работы всех четырёх мощнейших научных инструментов обсерватории.

«Калибровка телескопа Джеймс Уэбб завершена», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работа оптики телескопа превосходит самые оптимистичные ожидания. Теперь телескоп готов к переходу на финальный этап приготовлений перед началом научной работы. Предполагается, что это займёт еще примерно два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, телескоп «Джеймс Уэбб» запустили с Земли 25 декабря 2021 года.

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