Подготовка телескопа «Джеймс Уэбб» перешла к финальному этапу
Вашингтон, 29 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Основные инструменты новейшего космического телескопа «Джеймс Уэбб» успешно откалиброваны. Об этом сообщает НАСА.
Американское аэрокосмическое агентство опубликовало серию изображений, полученных телескопом. Отмечается, что все снимки чёткие и хорошо сфокусированные, что говорит о качестве работы всех четырёх мощнейших научных инструментов обсерватории.
«Калибровка телескопа Джеймс Уэбб завершена», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что работа оптики телескопа превосходит самые оптимистичные ожидания. Теперь телескоп готов к переходу на финальный этап приготовлений перед началом научной работы. Предполагается, что это займёт еще примерно два месяца.
Как сообщало ИА REGNUM, телескоп «Джеймс Уэбб» запустили с Земли 25 декабря 2021 года.
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