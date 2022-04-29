Вашингтон, 29 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Основные инструменты новейшего космического телескопа «Джеймс Уэбб» успешно откалиброваны. Об этом сообщает НАСА.

NASA Телескоп Джеймс Уэбб

Американское аэрокосмическое агентство опубликовало серию изображений, полученных телескопом. Отмечается, что все снимки чёткие и хорошо сфокусированные, что говорит о качестве работы всех четырёх мощнейших научных инструментов обсерватории.

«Калибровка телескопа Джеймс Уэбб завершена», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что работа оптики телескопа превосходит самые оптимистичные ожидания. Теперь телескоп готов к переходу на финальный этап приготовлений перед началом научной работы. Предполагается, что это займёт еще примерно два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, телескоп «Джеймс Уэбб» запустили с Земли 25 декабря 2021 года.

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