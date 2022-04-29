Уфа, 29 апреля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. 36 га земли на берегу реки Белой в городе Уфе вернут муниципалитету из незаконного владения. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Сообщается, что весной 2020 года сотрудники управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы предоставили в собственность ООО «Норт» земельный участок площадью 36 га, расположенный в мкр. «Затон-Восточный» около реки Белой для эксплуатации нежилого здания.

Отмечается, что часть участка была размещена в границах «красных линий» и водоохраной зоне, при этом размер территории был больше площади строения в 1125 раз, что несоразмерно больше необходимой для его обслуживания.

Сообщается, что при расчете выкупной цены участок, кадастровая стоимость которого при заключении сделки составляла 1,1 млрд рублей, был продан за 56 млн рублей.

«В последствии новые собственники заключили несколько фиктивных договоров купли-продажи и предприняли меры к изменению назначения земельного участка для многоквартирного жилищного строительства», — сообщает пресс-служба.

В связи с этим, прокуратура республики потребовала через Арбитражный суд Башкирии признать заключенные договора недействительными и истребовать участок из незаконного владения.

Суд согласился с доводами прокуроров и удовлетворил требования надзорного ведомства.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры направили материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц администрации по признакам халатности с причинением ущерба в особо крупном размере.