Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. 53-летний главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин признан лучшим тренером месяца в Российской Премьер-лиге 2021/22 по итогам апреля. Итоги голосования размещены на сайте РПЛ 29 апреля.

Fc-rostov. ru Валерий Карпин

На награду лучшему тренеру апреля были номинированы также главные тренеры «Зенита» Сергей Семак, «Динамо» Сандро Шварц, «Сочи» Владимир Федотов и «Химок» Сергей Юран.

За Карпина, под руководством которого «Ростов» набрал 12 очков в пяти матчах и поднялся в турнирной таблице на восьмую строчку, проголосовало абсолютное большинство футбольных экспертов и болельщиков.