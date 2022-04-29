Ставрополь, 29 апреля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Ставропольском крае прокуратура обратилась с исковым заявлением о признании незаконным бездействия краевого правительства в вопросе предоставления бесплатной медицинской помощи населению. По результатам проверки надзорного органа установлено, что при утверждении территориальных программ по госгарантиям на бесплатное оказание гражданам медпомощи правительство на Ставрополье закладывало в бюджет параметры меньшего объема, чем предусмотрено законодательством.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Такая ситуация наблюдалась в течение нескольких лет, начиная с 2019 года, пишет ряд региональных СМИ, в том числе «Комсомольская правда» и «Блокнот», со ссылкой на свои источники. При этом на сайте самой прокуратуры комментариев о подаче судебного иска нет.

По данным СМИ, прокуратура неоднократно обращалась по данному вопросу в суды и они принимали решения в отношении правительства Ставропольского края об обязанности устранить выявленные нарушения. Однако 30 декабря 2021 года оно вновь утвердило такую же программу на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в которой в очередной раз нарушены требования законодательства об объемах медпомощи, что приводит к нарушению прав жителей региона на получение медицинской помощи.