Сеул, , 10:18 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

По их словам, коронавирус выявлен у 827 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 131 523.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 50 568 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 194 616.

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