Сеул, 29 апреля 2022, 10:18 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 827 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 131 523.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 50 568 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 17 194 616.
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