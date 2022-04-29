Мадрид, , 10:17 — REGNUM С декабря 2021 года на территории Испании был выявлен как минимум 21 случай заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения среди детей. Об этом 29 апреля сообщает газета El País со ссылкой на источники.

Вирус гепатита

По данным источников, возраст 18 детей из этого числа менее десяти лет. При этом в одном случае ребёнку потребовалась пересадка печени и еще пятеро были направлены в отделения интенсивной терапии.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили об исследовании случаев заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения, каковых на тот момент был подтверждено порядка 160. При этом у заболевших этим гепатитом наблюдается рост уровня ферментов печени, также во многих случаях отмечены желудочно-кишечные симптомы и в том числе — боль в животе, диарея и рвота.