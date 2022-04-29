Курган, 29 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Курганской области в 11 районах зимовка завершилась мором рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Пресс-служба Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Мор рыбы

После схода льда на ряде водоемов зарегистрированы частичные заморы карася, ротана и других видов рыб. На сегодня зарегистрированы заморные явления в водоёмах Варгашинского, Мокроусовского, Петуховского, Куртамышского, Шумихинского, Щучанского, Целинного, Макушинского, Мишкинского, Юргамышского, Половинского районах Курганской области.

Отмечается, что большая часть озёр мелководные и со значительными донными отложениями. Проводится учёт таких водоёмов. Управлением ветеринарии Курганской области и филиалом ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Курганской области взяты пробы воды и рыбы для выяснения причин заморных явлений.