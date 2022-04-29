Москва, , 10:14 — REGNUM Законопроект о штрафах за строительство в местах захоронения погибших во времена Великой Отечественной войны внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Ольгой Тимофеевой, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предлагается дополнить главу 6 КоАП статьей 6.37 «Нарушение требований о сохранении непогребенных костных останков погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов или неизвестных воинских захоронений».

Максимальный штраф за нарушение требований составит 100 тыс. рублей.

Уже действует обязанность для правообладателей земельных участков уведомлять органы внутренних дел или соответствующий орган местного самоуправления об обнаружении на земельном участке костных останков погибших или надгробий, памятников, других мемориальных сооружений и объектов, связанных с захоронением погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. Обязанность уведомлять распространяется и на лиц, обнаруживших останки на земельных участках, никому не принадлежащих.

При этом предусмотрены ограничения на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ, которые могут повредить останки. Ограничение устанавливается до завершения мероприятий по эксгумации, но не более чем на три месяца.

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