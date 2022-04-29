Нью-Йорк, США, 29 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Расследуя события в Ливии 2011 года Международный уголовный суд (МУС) не должен фокусироваться исключительно на расследованиях в отношении сторонников ливийского лидера Муаммара Каддафи, а также должен заняться военными преступлениями НАТО и представителей оппозиции. Об этом в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН в связи с рассмотрением доклада прокурора МУС Карима Хана о расследовании ситуации в этой стране заявил заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Геннадий Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

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Дипломат напомнил, что «дело Каддафи» в МУС использовалось для оправдания неспровоцированной военной агрессии НАТО против ливийского государства. По его словам, ковровые бомбардировки суверенной и процветающей тогда Ливии привели к гибели гражданского населения, хаосу и разрухе в стране, массовым потокам беженцев.

«Вплоть до сегодняшнего дня Ливия продолжает страдать от последствий действий НАТО в 2011 году», — подчеркнул Кузьмин.

При этом, по словам заместителя постпреда РФ, которые приводит ТАСС, всё то, что вменялось ливийскому лидеру Муаммару Каддафи и было использовано Западом для уничтожения как его самого, так и его страны, «не идёт ни в какое сравнение с теми страданиями, которые пережила Ливия в результате натовского вторжения и последовавших за ним годами хаоса, безвластия и гражданской войны».

«То, что было сделано с Муаммаром Каддафи, произошло при попустительстве и с полного одобрения должностных лиц США», — подчеркнул дипломат.

Вместо этого МУС, отметил Кузьмин, планирует поставить точку в расследовании событий 2011 года.

«Получается, что, по мнению прокуратуры, кроме зверски убитого Каддафи, никто больше не виноват в произошедшей в Ливии катастрофе? — сказал зампостпреда России. — Такой подход просто поражает своей однобокостью. Столь часто поминаемый западными государствами принцип неотвратимости наказания попросту перестает работать, когда дело касается их самих».

Российский дипломат поинтересовался у прокурора МУС, кто ответит за развал ливийской государственности и годы страданий её населения. Он добавил, что в России убеждены, что именно »комплексный анализ трагических событий 2011 года с объективным учетом роли и ответственности всех сторон в их возникновении должен оставаться в фокусе внимания МУС». В противном случае говорить о правосудии было бы лицемерием, подчеркнул Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта 2011 года СБ ООН принял резолюцию под номером 1973, которой фактически одобрил вторжение сил НАТО в Ливию. На тот момент Ливия была одной из самых состоявшихся из так называемых стран третьего мира — с широкими социальными возможностями и гарантиями, прекрасной медициной.

Для атаки на Ливию был использован спецназ США, Британии, Франции, страну начали бомбить, причём в нападении участвовали как западные агрессоры, так и некоторые арабские соседи. Но и не только: свою лепту внесли отряды боевиков из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вернувшиеся из Ирака, Сирии и Афганистана.