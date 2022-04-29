Рязань, 29 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Образовательно-производственный кластер «Машиностроение» создадут на базе Рязанского колледжа электроники, сообщает пресс-служба правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Настройка электроники

Учебное заведение получит федеральный грант в размере 100 млн рублей. На эти средства отремонтируют помещения, закупят более 80 единиц оборудования для мастерской и шести лабораторий. Из областного бюджета на создание нового кластера направят 23,1 млн рублей, ещё более 5,5 млн рублей перечислят предприятия-резиденты. Соглашение о сотрудничестве подписано с руководителями четырёх колледжей и техникумов и четырёх производственных компаний региона.

В 2022 году в рамках проекта запланировано обучение 175 студентов.