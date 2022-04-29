Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге 30 апреля официально открывается летний туристический сезон 2022 года. В связи с этим на предстоящих майских выходных в городе состоятся разнообразные мероприятия, о которых сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма Петербурга.

Скоростное судно на подводных крыльях «Метеор» (сс) Alex «Florstein» Fedorov

Так, одним из центральный событий станет полюбившийся горожанам и гостям Фестиваль ледоколов. Суда «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн» появятся у набережной Лейтенанта Шмидта. Ледоколы будут открыты 1 мая с 12:00 до 18:30, а в понедельник, 2 мая, с 12:00 до 17:30. Центральным объектом фестиваля будет ледокол-музей «Красин». У него будет своя особая программа.

Помимо этого жители и гости города смогут увидеть парад «Метеоров» на подводных крыльях, который состоится 1 мая в 14:00, а также «Вальс буксиров» — в 14:30.

На протяжении большей части дня 1 мая, с 11:00 до 21:00, проект «Поющие мосты» будет ежечасно воспроизводить поздравления с открытием туристического сезона. Их будет сопровождать музыкальная классика, произведения Чайковского, Глинки, Шостаковича, Римского-Корсакова. Звучать они будут на Дворцовом мосту, на центральных городских набережных (Дворцовая, Адмиралтейская, Университетская), будет задействован и Таврический сад.

В старте туристического сезона примут участие и Никольские ряды. Общественное пространство откроется для посетителей 30 апреля. Они смогут увидеть новые декорации. Кроме того, в городе запустят новую традицию, о которой пока не сообщают.

На Дворцовой площади появится мультимедийный павильон с технологичными инсталляциями, интерактивными развлечениями и необычными объектами. Там же разместится «туристический чемодан» — символ путешествий.

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Напомним, что в этом году по водным артериям города запускаются новые маршруты. Один из них связывает Эрмитажную пристань и пространство «Севкабель». А «Метеоры» смогут доставить посетителей и в Петродворец, и в Кронштадт за одну поездку.

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