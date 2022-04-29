Омск, 29 апреля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Ещё четверо военнослужащих из Омской области погибли в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

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Власти региона выразили соболезнования родным и близким погибших военных – ефрейтора Жаната Чекпакова, старшего сержанта Алексея Куца, матроса Александра Тесленка, рядового Сергея Баранова. Все они погибли при исполнении воинского долга в ходе спецоперации.

«Как настоящие патриоты и герои они пожертвовали жизнью ради мира и справедливости. Вечная память!» — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, Хакасия скорбит по погибшему на Украине 22-летнему военнослужащему Сергею Гранкину.

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