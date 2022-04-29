Ульяновск, , 10:09 — REGNUM В Ульяновске продолжается подготовка к демонстрации, которая состоится 1 мая. Организаторы отмечают, что жители «за два пандемийных года люди соскучились по общению», сообщается на сайте администрации областного центра.

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Праздничное шествие состоится 1 мая, стартуя с площади 30-летия Победы, пройдя по улицам Гончарова и Ленина до центральной площади Ульяновска – Соборной. Мероприятие, как и по всей стране, состоится под лозунгом «Zа мир! Zа труд! Zа май!»

Колонну возглавят активисты трудовых коллективов, к демонстрации присоединятся ветераны, студенты, члены общественных движений и политических партий. В шествии также примут участие и представители национально-культурных автономий – в частности, уже заявлены татарская и чувашская автономии.

Председатель Федерации профсоюзов Ульяновской области Анатолий Васильев отмечает, что «за два пандемийных года люди соскучились по общению, по массовыми, объединяющим тысячи людей праздником под открытым небом». Профсоюзы выступят под девизом «За безопасный труд, достойную оплату и социальную сплочённость».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске на Первомай запланировано открытие паркового сезона, запуск фонтанов, начнут работать новые аттракционы и интерактивные площадки.

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