Париж, , 10:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправится с визитом в департамент Верхние Пиренеи (регион Окситания), передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Elysee.fr

Глава государства совершит визит в пятницу, 29 апреля. Эммануэль Макрон планирует посетить могилу своей бабушки.

Затем Эммануэля Макрона ожидают в Бигорре, где он останется до конца дня. Президент также планирует отправиться на небольшой рынок Барбазан-Дебат.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что действующий президент Эммануэль Макрон не смог создать за собой политическую силу.

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