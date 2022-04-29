Париж, 29 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится с визитом в департамент Верхние Пиренеи (регион Окситания), передает BFM TV.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

Глава государства совершит визит в пятницу, 29 апреля. Эммануэль Макрон планирует посетить могилу своей бабушки.

Затем Эммануэля Макрона ожидают в Бигорре, где он останется до конца дня. Президент также планирует отправиться на небольшой рынок Барбазан-Дебат.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что действующий президент Эммануэль Макрон не смог создать за собой политическую силу.