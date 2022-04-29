Пхеньян, , 10:10 — REGNUM Железнодорожное сообщение между китайским Даньдунем и северокорейским Синыйчжу вновь приостановлено. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источники в КНДР.

Железнодорожные перевозки Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Пхеньян потребовал от Китая приостановить сообщение из-за вспышки коронавируса в Даньдуне.

Сообщается, что все северокорейские рабочие, занимавшиеся разгрузкой вагонов, помещены на 14-дневный карантин.

Напомним, что железнодорожное сообщение между странами было прекращено в августе 2020 года. 16 января текущего года стороны возобновили железнодорожное сообщение после стабилизации эпидемической ситуации в Китае.

В первом квартале 2022 годатоварооборот между странами увеличился в десять раз до $196,89 млн. Поставки из Китая в Северную Корею оцениваются в $173,36 млн, а из КНДР в Китай — в $23,53 млн.