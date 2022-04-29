Минск, 29 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко заявила, что не видит смысла в запрете на участие спортсменам из России и Белоруссии в Уимблдоне. Об этом 29 апреля сообщает Reuters.

Christian Mesiano Виктория Азаренко

«Я не понимаю их доводов. Это не имеет смысла и не связано с тем, что они говорят», — сказала Азаренко.

32-летняя Азаренко занимает 17-е место в рейтинге WTA. Она является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013).

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля 2022 года. Напомним, 20 апреля организаторы Уимблдона объявили о решении не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. Это решение подвергли критике Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA), а также ряд бывших и действующих теннисистов.