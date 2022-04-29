Симферополь, 29 апреля 2022, 10:09 — REGNUM Всенародный съезд намерены провести крымские татары 30 апреля, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Он подчеркнул, что съезд продемонстрирует: крымско-татарский народ объединился вокруг президента России, а также осуждает лидеров так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который, по словам Умерова, не имеет никакого права представлять крымских татар.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины.