Симферополь, 29 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Всенародный съезд намерены провести крымские татары 30 апреля, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«В ближайшую субботу состоится всенародный съезд. Центральный вопрос – проведение спецоперации на Украине. По итогам съезда планируется принять обращение о поддержке курса президента России и шагов по денацификации и демилитаризации Украины. Крымские татары полностью поддерживают президента страны», — приводит РИА Новости слова Умерова.

Он подчеркнул, что съезд продемонстрирует: крымско-татарский народ объединился вокруг президента России, а также осуждает лидеров так называемого «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который, по словам Умерова, не имеет никакого права представлять крымских татар.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины.