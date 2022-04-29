Иркутск, 29 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 29 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8610 человек, причём четверо из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 291 619 (+101 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года. Госпитализированы 435 (0 за сутки). В то же время выздоровели 286 394 пациента (+134 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 673 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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