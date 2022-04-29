Ростов, Ярославская область, 29 апреля 2022, 10:18 — REGNUM В Ярославской области в суд передано дело работника лесничества, вырубившего более 400 кубометров леса. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
Преступление выявлено в Ростовском районе Ярославской области.
Таким образом с февраля 2020 по февраль 2021 года мужчина незаконно вырубил более 260 кубометров ели, 136 кубометров осины и более 4 кубометров берёзы. Общий объём вырубленных деревьев составил свыше 400 кубометров. Вывозил лес обвиняемый на личном тракторе. При этом уже после рубки он составил акты осмотра леса, внеся туда ложные данные. Ущерб от его действий оценён в 2 миллиона 900 тысяч рублей.
Незаконные действия лесника выявили сотрудники ФСБ и полиции. Сейчас расследование уголовного дела завершено — мужчина свою вину признал. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.