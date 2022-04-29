Ростов, Ярославская область, , 10:18 — REGNUM В Ярославской области в суд передано дело работника лесничества, вырубившего более 400 кубометров леса. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Вырубка деревьев Pixabay.com

Преступление выявлено в Ростовском районе Ярославской области.

«Обвиняемый, являясь работником лесничества, используя свое служебное положение, оформил заявления от имени граждан (на основании имеющихся у него копий документов, удостоверяющих их личность), на предоставление им лесных насаждений для производства заготовки древесины для собственных нужд, не ставя при этом в известность данных граждан. На основании заявлений, осуществил заключение договоров купли-продажи. После чего произвел оплату в соответствии с подложными документами и приступил к незаконной рубке лесных насаждений», — приводит детали случившегося ярославская полиция.

Таким образом с февраля 2020 по февраль 2021 года мужчина незаконно вырубил более 260 кубометров ели, 136 кубометров осины и более 4 кубометров берёзы. Общий объём вырубленных деревьев составил свыше 400 кубометров. Вывозил лес обвиняемый на личном тракторе. При этом уже после рубки он составил акты осмотра леса, внеся туда ложные данные. Ущерб от его действий оценён в 2 миллиона 900 тысяч рублей.

Незаконные действия лесника выявили сотрудники ФСБ и полиции. Сейчас расследование уголовного дела завершено — мужчина свою вину признал. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.