Черкесск, 29 апреля 2022, 10:08 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшего теракт на объекте органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии. Об этом 29 апреля сообщили в ЦОС ФСБ.
Отмечается, что по адресу проживания задержанного обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участию в деятельности террористической организации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ России сообщило о задержании сторонника украинского национализма, готовившего террористический акт в торговом центре в Симферополе.
Читайте также: Суд Симферополя арестовал подозреваемого в подготовке теракта в ТЦ