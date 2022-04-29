Москва, , 10:08 — REGNUM Российскую границу за сутки пересекли ещё более 15 тысяч мирных жителей Донбасса. Об этом 29 апреля информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Колонна с беженцами из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Беженцы пересекли границу Российской Федерации на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эвакуации мирного населения Донбасса границу с Россией пересекли более 800 тыс. человек.

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