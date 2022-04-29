Москва, 29 апреля 2022, 10:08 — REGNUM Российскую границу за сутки пересекли ещё более 15 тысяч мирных жителей Донбасса. Об этом 29 апреля информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.
Беженцы пересекли границу Российской Федерации на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала эвакуации мирного населения Донбасса границу с Россией пересекли более 800 тыс. человек.
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