Москва, 29 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Российскую границу за сутки пересекли ещё более 15 тысяч мирных жителей Донбасса. Об этом 29 апреля информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Колонна с беженцами из Донбасса

Беженцы пересекли границу Российской Федерации на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эвакуации мирного населения Донбасса границу с Россией пересекли более 800 тыс. человек.

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