Горно-Алтайск, 29 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала 2022 года зарегистрировано 239 случаев нападения клещей на людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

John Tann Клещ

За неделю к врачам из-за укусов клещей обратились 108 человек, в том числе 88 детей до 14 лет. Чаще всего нападения происходят в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах. При этом трое пострадавших заболели сибирским клещевым тифом, один – клещевым боррелиозом.

«В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии с начала сезона было исследовано 82 клеща, из них 20 оказались носителями клещевых инфекций (в одном экземпляре обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 16 – боррелии, в двух – анаплазмы, в одном клеще – эрлихии)», — отметили в ведомстве.