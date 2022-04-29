Ростов-на-Дону, , 10:07 — REGNUM Железнодорожный мост на улице Пойменной в Ростове-на-Дону в связи с сильным износом конструкций оказался под угрозой обрушения. Переправу планируется перекрыть для большегрузов на время ремонта. Об этом сообщает министерство транспорта Ростовской области.

Ворошиловский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам заместителя донского губернатора – главы ведомства Владимира Окунева, негативное влияние на состояние моста оказали неоднократные случаи нарушения правил проезда водителями грузовиков.

«Сложившаяся ситуация не только ставит под сомнение безопасность движения поездов, но и угрожает жизни пассажиров», — отметил он.

Ростовской администрации рекомендовано проработать вопрос временного закрытия моста для большегрузов.