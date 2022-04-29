Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Железнодорожный мост на улице Пойменной в Ростове-на-Дону в связи с сильным износом конструкций оказался под угрозой обрушения. Переправу планируется перекрыть для большегрузов на время ремонта. Об этом сообщает министерство транспорта Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Ворошиловский мост

По словам заместителя донского губернатора – главы ведомства Владимира Окунева, негативное влияние на состояние моста оказали неоднократные случаи нарушения правил проезда водителями грузовиков.

«Сложившаяся ситуация не только ставит под сомнение безопасность движения поездов, но и угрожает жизни пассажиров», — отметил он.

Ростовской администрации рекомендовано проработать вопрос временного закрытия моста для большегрузов.