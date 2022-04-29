Рыбинск, Ярославская область, , 10:07 — REGNUM Рыбинский городской суд Ярославской области признал капитана баржи виновным в гибели двух членов экипажа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Северо-Западной транспортную прокуратуру.

Затонувшая баржа yarregion. ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM 28 августа 2020 года на Рыбинском водохранилище перевернулась баржа. Два члена экипажа утонули. Судно перевозило металлопрокат в рулонах.

«Принадлежащий ПАО «Северсталь» груз в объеме более 3 тысяч тонн (стоимость свыше 76 млн рублей) затонул. Причина происшествия — нарушения правил безопасности и эксплуатации судна капитаном при погрузке с опасным размещением груза», — пояснили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Суд согласился с позицией стороны обвинения и признал капитана баржи виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Ему назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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