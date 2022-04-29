Молдавия, , 10:06 — REGNUM Меры поддержки аграрного сектора Молдавии, обещанные правительством страны, по большей части направлены на помощь не мелким фермерам, а крупным холдингам, которые и так могут справиться с текущими проблемами. Об этом говорится в заявлении, обнародованном ассоциацией «Сила фермеров».

Фермеры с семьями Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США

В объединении аграриев отреагировали на обещание властей выделить 200 млн леев (около $10,8 млн) из госбюджета на частичную компенсацию акцизов на топливо для сельхозпроизводителей.

«Мы считаем, что исполнительная власть нарушила закон о деофшоризации от 27 ноября 2020 года, который запрещает субсидирование компаний, чьи учредители, акционеры, ассоциированные лица, администраторы, бенефициарные владельцы зарегистрированы или проживают в юрисдикциях, не реализующих международные стандарты прозрачности», — говорится в заявлении.

Авторы обращения отмечают, что сумма, которая достанется фермерам, будет очень мала и эта мера предпринимается для того чтобы бросить «пыль в глаза». Со следующей недели ассоциация начнёт обсуждать с фермерами формы протеста.

Стоит отметить, что стоимость топлива в Молдавии с осени 2021 года выросла примерно вдвое. Удобрения с тех пор стали стоить дороже в несколько раз. Фермеры требуют поддержки от государства, иначе посевная может быть сорвана.