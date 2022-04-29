Чита, 29 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 29 апреля, всего в регионе привит первым компонентом 701 824 человек (+632 за последние двое суток), из них завершили вакцинацию — 649 389 (+417 за последние двое суток). Повторно вакцинировались 206 537 забайкальцев (+478 за последние двое суток).

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Также первый компонент вакцины получили 1514 детей (+257 за последние двое суток), из них завершили вакцинацию — 855 (+5 за последние двое суток).

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