Колпашевский район, Томская область, 29 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Томской области перед судом предстанет 42-летняя жительница Колпашевского района по обвинению в причинении смерти по неосторожности односельчанам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пожар

По версии следствия, в ночь на 18 января 2022 года обвиняемая распивала спиртное с потерпевшими. Собравшись домой, она вышла на веранду и прикурила сигарету от зажжённого ею листа бумаги. После чего она бросила лист на пол и ушла домой.

«В результате её действий произошло возгорание горючих материалов в помещении веранды, что привело к возникновению пожара и задымлению квартиры, в которой находились двое мужчин и женщина. Потерпевшие скончались от острого отравления окисью углерода», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование дела завершено, документы направлены в суд.