Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Американская администрация ведёт переговоры с Азербайджаном и Арменией, чтобы не допустить шагов, ведущих к возобновлению конфликта. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 28 апреля на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, он отметил, что весьма активно занимается этим вопросом, в том числе на фоне ситуации на Украине. Блинкен рассказал, что ведёт переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с министрами иностранных дел обеих стран.

В ходе переговоров с армянским и азербайджанским лидерами Блинкен рассчитывает «прежде всего убедиться, что никто не предпринимает никаких шагов, которые могут привести к возобновлению конфликта, но также попытаться продвигать и поддерживать долгосрочное политическое урегулирование».

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