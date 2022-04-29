Волгоград, 29 апреля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Имя 10-й стрелковой Сталинградской ордена Ленина дивизии внутренних войск НКВД СССР отныне будет носить лицей № 6 Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

http://www.volgadmin.ru Передача знамени

В 1942 году бойцы 10-й дивизии одни из первых приняли на себя удар фашистского противника, рвавшегося к Волге. В память о защитниках Сталинграда почётное имя дивизии присвоено учебному заведению, лицей принял на вечное хранение копию боевого знамени войскового соединения. В составе дивизии воевал Хамзи Гафуров, дочь которого передала лицею его парадный китель с боевыми орденами и наградами за доблестную службу. Ветеран скончался в сентябре 2021 года на 98 году жизни.

В лицее действуют девять кадетских классов МВД России, выпускники ежегодно пополняют ряды подразделений системы органов правопорядка Волгограда.