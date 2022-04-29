Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM В Ростове-на-Дону трое мальчиков пострадали в результате дорожных аварий, случившихся 28 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП

Так, днём на улице Вятской водитель Ford Focus, по предварительным данным, сбил двух мальчиков 2011 года рождения, которые перебегали дорогу в неположенном месте. При этом в 200 метрах находится регулируемый пешеходных переход. Детям в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Вечером на улице Зоологической водитель Hyundai Santa Fe, предположительно, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу. От удара подростка отбросило на стоящий Opel Astra. В тяжёлом состоянии ребёнок был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция организовала проверку по всем фактам ДТП.