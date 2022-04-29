Париж, 29 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что действующий президент Эммануэль Макрон не смог создать за собой политическую силу, сообщает Le Parisien.

Linternaute.com Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд

«Пять лет спустя (Эммануэль Макрон) приобрел некоторый опыт, но ему не удалось создать за собой политическую силу», — заявил Франсуа Олланд.

«Это означает, что ситуация гораздо более хрупкая, чем мы думаем», — добавил бывший президент Франции, который в свое время назначил Эммануэля Макрона министром экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что страна «как никогда» внимательно относится к ситуации вокруг Украины.

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