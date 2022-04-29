Черкесск, 29 апреля 2022, 09:56 — REGNUM В Карачаево-Черкесии рано утром 29 апреля произошел пожар в двухэтажном здании по улице Кавказская в городе Черкесске. Возгорание устранено, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В настоящее время устанавливаются причины пожара и виновные в нем. Ведутся восстановительные работы в здании. Отметим, магазин в двухэтажном здании был открыт всего месяц назад, что касается кальянной, то она работала уже несколько лет. Помещение новое — его построили не так давно.