Черкесск, , 09:56 — REGNUM В Карачаево-Черкесии рано утром 29 апреля произошел пожар в двухэтажном здании по улице Кавказская в городе Черкесске. Возгорание устранено, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар skeeze

«В городе Черкесске, на улице Кавказская, произошло возгорание двухэтажного здания, в котором на первом этаже расположен магазин «Магнит», на втором этаже кальянная. В результате пожара огнём уничтожена кровля здания», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины пожара и виновные в нем. Ведутся восстановительные работы в здании. Отметим, магазин в двухэтажном здании был открыт всего месяц назад, что касается кальянной, то она работала уже несколько лет. Помещение новое — его построили не так давно.