Сеул, 29 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. С 1 мая тарифы на газ для домашних хозяйств в Южной Корее вырастут на 8,4%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

Согласно опубликованным данным, в мае стоимость одного мегаджоуля (МДж) газа вырастет на 1,23 воны (~$0,00 098) и составит 15,88 вон (~$0,013). В связи с этим расходы жителей страны в среднем вырастут на 2450 вон (~$1,9).

Для коммерческих предприятий тарифы вырастут на 8,7%-9,4% в зависимости от сферы, в которой работает компания.

Напомним, что правительство Южной Кореи заморозило цены на СПГ в июне 2020 года, чтобы стабилизировать экономическое положение населения.

Нынешнее повышение в Корейской газовой корпорации объясняют необходимостью восполнения затрат на сырьё, которые не покрываются при нынешнем уровне тарифов.

Напомним, что ранее власти страны повысили тарифы на электроэнергию.