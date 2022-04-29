Берлин, 29 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Россия требует оплату за газ в рублях из-за атаки Запада на её национальную валюту. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

Olaf Kosinsky Тино Крупалла

По его словам, замораживание российской иностранной валюты — это деструктивная мера, направленная на нанесение ущерба экономике России и торговым отношениям в Европе.

«Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях», — приводит слова политика РИА Новости.

Крупалла отметил, что в настоящее время нужно в первую очередь возобновить экономические связи, чтобы облегчить мирные переговоры. Тогда будет легче договориться об условиях оплаты за энергоресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, Тино Крупалла также заявил, что германские власти должны запустить газопровод «Северный поток — 2», если Россия согласится принимать плату за газ в европейской валюте.

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