Киев, 29 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Западу нужно добиваться окончания конфликта на Украине посредством переговоров. При таком развитии событий российские войска будет выведены с территории бывшей советской республики, а на их место придут западные миротворцы, пишут заслуженный профессор политологии Пенсильванского государственного университета в Брендивайне Стивен Симбала и бывший помощник министра обороны Лоуренс Дж. Корб в статье, вышедшей 28 апреля в The National Interest

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По их словам, есть четыре варианта завершения конфликта в этой бывшей советской республике: либо полная победа одной стороны, которая будет определять условия дальнейшего урегулирования, либо длительный затяжной конфликт, конец которому будет положен в результате дипломатического процесса, либо эскалация, которая изменит характер нынешнего конфликта, либо выход кризиса за пределы одного государства. В качестве примера последнего варианта развития событий можно указать на вероятные боевые действия Китая против Тайваня.

«Первый вариант — полная капитуляция одной стороны и решительная победа другой — в настоящее время кажется маловероятным. НАТО может бесконечно накачивать Украину оружием, а из-за дипломатической изоляции у России нет возможностей получить поддержку извне», — отметили авторы.

«Украина, однако, вряд ли сможет навязать России решительную победу, которая включала бы изгнание организованных российских вооруженных сил со всей территории Украины», — добавили они.

Отсюда следует, по мнению Симбалы и Корба, что второй вариант — затяжной конфликт с последующим прекращением огня путем переговоров и мирным урегулированием — представляется более вероятным, чем полная победа или поражение любой из сторон.

«Однако для того, чтобы этот вариант стал реальным, в уравнение должны войти искусная дипломатия со стороны НАТО, России, Украины и эффективных международных посредников», — подчеркнули авторы.

Тем не менее до тех пор, пока враждующие стороны и международное сообщество в целом серьезно не отнесутся к дипломатии, боевые действия будут продолжаться. В это более широкое международное сообщество должны входить представители Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и избранных крупных держав за пределами Европы.

Первой целью дипломатических обменов между Украиной, Россией, НАТО и соответствующими собеседниками должно быть достижение соглашения о прекращении огня. Это место должно быть не окончательным решением о размещении боевых сил, а так называемым перемирием по принципу «остановись там, где ты есть», которое, по сути, остановит непосредственное кровопролитие. За временным перемирием должен последовать согласованный шаблон профессиональных дипломатических конференций между представителями Украины, России, НАТО и других сторон, приемлемый для всех сторон.

Второй задачей дипломатии должно быть достижение договоренности о политических и военных конечных положениях, приемлемых для НАТО, России и Украины. Есть две альтернативные модели, которые могут стать отправной точкой для обсуждения. Одной из них является формула «Минск-2», которая допускает ограниченную автономию Луганского и Донецкого анклавов в составе суверенной территориальной Украины.

Вторая модель — это Декларация о независимости Австрии, которая предусматривал нейтралитет этого государства во время Холодной войны. И в том, и в другом случае организованные российские вооруженные силы будут выведены с украинской национальной территории, как и любые украинские силы, находящиеся на территории России. Первоначально это может привести к тому, что партизаны и другие нерегулярные силы любой из сторон будут находиться на вражеский территории, но оспариваемые участки будут патрулироваться международными миротворцами из ООН, ЕС или ОБСЕ.

«О третьем варианта можно будет говорить, если какая-либо из сторон пойдет на эскалацию войны, расширив боевые действия на большее количество стран или внедрив на поле боя оружие массового уничтожения. Нападение России на другую страну, например, Молдову, или на государство-член НАТО потребует силового ответа со стороны альянса», — считают Симбала и Корб.

Тогда речь будет идти уже об открытом конфликте между НАТО и Россией, в котором ситуация на Украине будет лишь частью. Вызовом для НАТО будет сохранение в этой ситуации своего политического единства и коллективного согласия по военной стратегии перед лицом затяжных боевых действий с применением обычных вооружений большой дальности.

Может показаться, заключаются авторы, что добиться окончания конфликта на Украине посредством дипломатии будет непросто, однако альтернатива — продолжение боевых действий с возможностью выхода боевых действий за пределы одной страны — еще хуже.