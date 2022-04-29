Солт-Лейк-Сити, США, 29 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. «Даллас Маверикс» одержал победу над «Юта Джаз» в шестом матче серии ¼ финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 98:96.

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Самыми результативными в матче стали игроки «Далласа» Лука Дончич и Джейлен Брансон, на счету которых по 24 очка. В составе «Юты» защитник Донован Митчелл набрал 23 очка.

Таким образом, «Даллас» выиграл серию со счётом 4:2 и вышел в полуфинал Западной конференции плей-офф НБА, в котором сыграет с «Финикс Санз».