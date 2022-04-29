Москва, 29 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Москве с начала 2022 года устроены в новые семьи более 100 детей-сирот, оставшихся без родителей, сообщается на портале мэра столицы.

Цитата из к/ф «Республика ШКИД». Реж. Геннадий Полока. 1966. СССР Сироты

В столице работает 40 школ приемных родителей, из которых четыре были открыты за последние полгода. В 2021 году подготовку в них прошли более 2,6 тыс. человек.

В начале 2022 года выплаты приемным родителям на содержание детей были проиндексированы на 4,8%. Сейчас на каждого ребенка в зависимости от его возраста и состояния здоровья выделяется от 18,9 тыс. до 31,5 тыс. рублей в месяц.

В настоящее время в Москве насчитывается около 19 тысяч детей-сирот, более 18 тысяч из них уже нашли новых родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Департамент труда и социальной защиты населения создал новый портал для приёмных родителей.

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