Красноярск, , 09:52 — REGNUM Особый противопожарный режим (ОПР) введён на территории Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Куст травы после пала травы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ОПР начал действовать в большинстве районов Красноярского края с 29 апреля. Населению запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, использовать открытый огонь, в том числе на мангалах и жаровнях. Нарушителям грозят штрафы.

Во время майских праздников будет организовано патрулирование Красноярска, территорий садоводства и огородничества с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Красноярцев просят строго соблюдать правила противопожарной безопасности.

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