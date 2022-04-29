Красноярск, 29 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим (ОПР) введён на территории Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

ОПР начал действовать в большинстве районов Красноярского края с 29 апреля. Населению запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, использовать открытый огонь, в том числе на мангалах и жаровнях. Нарушителям грозят штрафы.

Во время майских праздников будет организовано патрулирование Красноярска, территорий садоводства и огородничества с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Красноярцев просят строго соблюдать правила противопожарной безопасности.