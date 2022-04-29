Уфа, 29 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности для органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен в Башкирии. Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано на официальном интернет портале правовой информации региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Согласно документу, режим повышенной готовности вводится в республике в связи с прибытием и ожиданием прибытия в регион значительного числа беженцев из Донбасса и с Украины.

Органам исполнительной власти республики и администрациям муниципалитетов предписывается организовать работу по размещению прибывающих в Башкирию беженцев, обеспечению их всем необходимым.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров встретился с беженцами из Донбасса.