* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 09:51 — REGNUM Террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападения на шиитов в Мазари-Шарифе в Афганистане, в результате которых погибли девять человек и по меньшей мере 14 получили ранения. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алаксандр Горбаруков © ИА REGNUM

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Напомним, 28 апреля произошёл взрыв в 10-м округе Мазари-Шарифа, в районе остановки «Контейнеры», расположенной возле медресе «Султан Гиясуддин». Почти одновременно взорвался легковой автомобиль в третьем округе Мазари-Шарифа, у остановки «Саджадие».

Оба взрыва произошли в районах Мазари-Шарифа, где проживают преимущественно шииты.

На прошлой неделе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в мечети «Се Дукон» в Мазари-Шарифе, в результате которого погибло и было ранено около 100 человек.