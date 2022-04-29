Эрзинский район, Тува, , 09:51 — REGNUM В Туве перед судом предстанет гендиректор компании «Жилстройсервис» по обвинению в особо крупном мошенничестве. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Суд

По данным следствия, в октябре 2020 года администрация Эрзинского района заключила с фирмой контракт на подготовку оснований и установку трёх спортивных детских площадок.

«В ноябре–декабре 2020 года обвиняемый из корыстных побуждений предоставил заказчику акты и справки о приемке и стоимости выполненных работ, содержащие не соответствующие действительности сведения, добился их подписания и дальнейшего перевода денежных средств на расчетный счет общества», — отметили в управлении.

В результате компании выплатили за частично невыполненную работу более 1,3 млн рублей, причинив ущерб районной администрации. К настоящему времени расследование дела завершено, документы направлены в суд. Перед судом также предстанет чиновник, подписавший документы о принятии работ.

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