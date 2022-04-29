Ульяновск, 29 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с праздниками и введением особого противопожарного режима усилена работа спасателей. Об этом сообщает управление МЧС.

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В праздничные дни силы и средства Главного управления МЧС, в том числе органы управления территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности. В ведомстве поясняют, что это связано с праздничными днями, которые, «как правило, сопровождаются ростом числа пожаров и происшествий».

В управлении МЧС организовано дежурство ответственных должностных лиц, в боевой расчёт введены дополнительные силы и средства. Предусмотрено усиление дежурных смен караулов пожарных частей и спасателей.

Напомним, что в режим повышенной готовности также переведены лесопожарные службы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Ульяновской области введён особый противопожарный режим, который будет действовать по 11 мая. В лесах ежедневно идёт патрулирование, и продолжаются профилактические противопожарные мероприятия.