Орел, 29 апреля 2022, 09:50 — REGNUM Дело о финансировании терроризма в отношении жителя одной из республик Туркестана передано в суд в Орловской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Следственный комитет России
Следственный комитет России
Vnovgorod.sledcom.ru

Уголовное дело было возбуждено по материалам МВД России и ФСБ России по Орловской области.

25-летний иностранец обвиняется в том, что осенью 2019 года, проживая и работая на территории Орловской области, поддерживал связь с террористической организацией и осуществлял в её адрес денежные переводы. По данным следствия, сумма переданных террористам денег превысила 33 тысячи рублей.

Сам обвиняемый свою вину полностью признал. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.