Орел, 29 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Дело о финансировании терроризма в отношении жителя одной из республик Туркестана передано в суд в Орловской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет России

Уголовное дело было возбуждено по материалам МВД России и ФСБ России по Орловской области.

25-летний иностранец обвиняется в том, что осенью 2019 года, проживая и работая на территории Орловской области, поддерживал связь с террористической организацией и осуществлял в её адрес денежные переводы. По данным следствия, сумма переданных террористам денег превысила 33 тысячи рублей.

Сам обвиняемый свою вину полностью признал. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.